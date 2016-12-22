Столичная ТЭЦ увеличит мощности

Сразу 4 миллиона квадратных метров жилья обеспечены теплоснабжением за счет ввода в эксплуатацию нескольких энергообъектов в Астане. Сегодня на одной из столичных ТЭЦ запустили новые котлоагрегаты.

Аким Астаны Асет Исекешев рассказал и о завершении строительство тепломагистрали, и о работе еще на нескольких объектах. Все это позволит обеспечить надежным электроснабжением международную выставку ЭКСПО, новый ж\д вокзал, колледж мирового уровня «Касыпкор», поселок Интернациональный и десятки жилых домов в Астане.

В День энергетика в Петропавловске сдали в эксплуатацию новое малосемейное общежитие. Проживать в нём будут сотрудники главной энергетической компании области и горожане, которые стояли в очереди на жильё. В доме 90 однокомнатных и двухкомнатных квартир. В каждой из них есть отдельные кухня и санузел. Реконструкцию пятиэтажки провели в рамках государственно-частного партнёрства.

На дороги Караганды вышла новая снегоуборочная техника. Больше 30 единиц машин были приобретены в лизинг. Это так необходимые в нынешние метели трактора, снегопогрузчики и грузовики. Это уже вторая партия новой коммунальной техники за год. Теперь потребность в оборудовании для качественной очистки улиц закрыта полностью. Зима в этом году не дает расслабиться коммунальщикам. Все службы работают в усиленном режиме. Новые машины к тому же уже оборудованы системами спутникового контроля. Так что нарушить график очистки теперь будет невозможно.

В Южно-Казахстанской области создан молодежный ресурсный центр. Организация будет работать по 6-ти направлениям. Пропагандировать государственную политику, вовлекать молодежь в развитие бизнеса, заниматься их трудоустройством. При молодёжном центре открыты «Школа волонтёров», кабинет по оказанию психологической помощи. В данное время в регионе проживает около 800 молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет.

В Казахстане с 1 января 2017 года станет обязательным оснащение новых автомобилей устройством ЭРА-ГЛОНАСС. Система экстренного реагирования позволит оперативным службам передавать данные о транспортном средстве, его текущем местоположении, направлении и скорости движения. Это позволит автовладельцам вовремя получить необходимую помощь при ДТП и других происшествиях.

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