В Казахстане предложили штрафовать за недостоверную информацию

По ее мнению, это еще и недобросовестная конкуренция, ведь за одним каналом, позволяющим себе различного рода шутки, могут повторять и другие СМИ в попытке поднять рейтинги. Эксперты предлагают закрепить необходимые ужесточающие нормы в поправках к закону по вопросам информации и коммуникаций. Представители профильного министерства отметили, что их ведомство предпринимает все меры для исключения таких фактов. В частности, в законопроект включены принципы, которые должны соблюдать все СМИ, это объективность, достоверность и законность.
Впрочем, критика коснулась не только масс-медиа, но и самих чиновников, которые, как правило, тянут с выдачей официальной информации по запросам журналистов. Им нужно быть расторопней и оперативней, считают эксперты.
Алан Ажибаев, вице-министр информации и коммуникаций РК
- В законопроекте есть момент того, что официальные представители или пресс-секретари министерств и госорганов должны быстро очень реагировать. Если у журналистов, а у журналистов есть контакты с пресс-секретарями, я думаю, все это будет убыстряться и быстрее доходить до зрителя.Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter