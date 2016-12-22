В Казахстане предложили штрафовать за недостоверную информацию

Штрафовать СМИ за так называемые журналистские «утки» предложили сегодня члены общественного совета по вопросам развития сфер информации. За выдачу заведомо ложных сведений нужно наказывать рублем, чтобы люди чувствовали ответственность не только на словах, отметила глава клуба главных редакторов Бибигуль Жексенбай.

По ее мнению, это еще и недобросовестная конкуренция, ведь за одним каналом, позволяющим себе различного рода шутки, могут повторять и другие СМИ в попытке поднять рейтинги. Эксперты предлагают закрепить необходимые ужесточающие нормы в поправках к закону по вопросам информации и коммуникаций. Представители профильного министерства отметили, что их ведомство предпринимает все меры для исключения таких фактов. В частности, в законопроект включены принципы, которые должны соблюдать все СМИ, это объективность, достоверность и законность.

Впрочем, критика коснулась не только масс-медиа, но и самих чиновников, которые, как правило, тянут с выдачей официальной информации по запросам журналистов. Им нужно быть расторопней и оперативней, считают эксперты.

Алан Ажибаев, вице-министр информации и коммуникаций РК

- В законопроекте есть момент того, что официальные представители или пресс-секретари министерств и госорганов должны быстро очень реагировать. Если у журналистов, а у журналистов есть контакты с пресс-секретарями, я думаю, все это будет убыстряться и быстрее доходить до зрителя.

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