USD/KZT 331,74
EUR/KZT 346,45
RUB/KZT 5,43
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

В столице назвали лучших читателей страны

  • 22.12.2016 21:45
В столице назвали лучших читателей страны

В столице сегодня назвали лучших читателей Казахстана. Победителей выбирали путем интернет-голосования. Онлайн-конкурс проходил среди постоянных посетителей библиотек 14 областей и городов Астана и Алматы.

В качестве подарков читатели, конечно, получили книги и небольшой денежный приз, который тоже потратят на покупку литературы. Кроме этого на торжественной встрече книголюбов огласили результаты другого читательского соревнования, проводимого национальной академической библиотекой. Интеллектуальный конкурс так и назывался «Прочитай 25 книг». Победителем почти годичного марафона стал администратор одного из столичных заводов Сланбек Досыбаев, осиливший за это время 77 книг.

Арман Нурмаганбетов, победитель конкурса «Лучший читатель Казахстана-2016»

-  Я когда в библиотеку захожу, у меня появляется настрой рабочий. Поэтому я считаю, что библиотек в городах должно быть больше. И постоянно нужно обновлять фонд. Наличие таких библиотек будет привлекать студентов, учащихся школ и просто людей, которым интересно. 

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
Теги

Читайте также:

В Мангистауской области наградили восьмиклассника, спасшего троих детей при пожаре
79 кызылординцев получили награды ко Дню Независимости страны
В Карагандинской области прошли торжества в честь Дня Независимости
Наверх

Подписка на новости

Популярные новости

Лента новостей

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

 

яндекс.ћетрика

    

© 2016 Агентство «Хабар». Все права защищены.