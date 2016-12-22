В столице назвали лучших читателей страны

В столице сегодня назвали лучших читателей Казахстана. Победителей выбирали путем интернет-голосования. Онлайн-конкурс проходил среди постоянных посетителей библиотек 14 областей и городов Астана и Алматы.

В качестве подарков читатели, конечно, получили книги и небольшой денежный приз, который тоже потратят на покупку литературы. Кроме этого на торжественной встрече книголюбов огласили результаты другого читательского соревнования, проводимого национальной академической библиотекой. Интеллектуальный конкурс так и назывался «Прочитай 25 книг». Победителем почти годичного марафона стал администратор одного из столичных заводов Сланбек Досыбаев, осиливший за это время 77 книг.

Арман Нурмаганбетов, победитель конкурса «Лучший читатель Казахстана-2016»

- Я когда в библиотеку захожу, у меня появляется настрой рабочий. Поэтому я считаю, что библиотек в городах должно быть больше. И постоянно нужно обновлять фонд. Наличие таких библиотек будет привлекать студентов, учащихся школ и просто людей, которым интересно.

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