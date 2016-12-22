177 тысяч казахстанцев переболели ОРВИ за последние несколько месяцев

Впрочем, мировая практика показывает, что, даже несмотря на наличие страхового полюса,лекарственные препараты пользуются спросом всегда. Особенно в сезон, когда по стране шагает ОРВИ. Дамир Абуов прогулялся по аптекам.

Дастан Аленов, фармацевт

- Через каждые пять минут клиент берет маски. Закупаем маски в больших количествах, бывает, что по 4-5 тысяч.

Вирус гриппа начал «гулять» по стране еще с октября месяца. За это время ОРВИ переболели 177 тысяч казахстанцев. Вспышку вируса в Астане зафиксировали на прошлой неделе. Ряд поликлиник в столице принимают больных до вечера, а врачи скорой из-за огромного количества вызовов в прямом смысле не спят сутками.

Дамир Абуов, корреспондент

- После вспышки ОРВИ бригады скорой помощи работают в усиленном режиме. Вызовов от больных гриппом очень много в последнее время. Скажите, а часто ли вам приходится госпитализировать больных?

Акерке Абдулла, доктор скорой медицинской помощи

- Ну, в принципе в один день, в сутки 700 вызовов у нас, 50 будет госпитализация. Остальные 650 необоснованные, которые вызывают скорую помощь, потому что у них не было градусников.

Но эпидемиологи тревогу пока не бьют, говорят ситуация под контролем и причин для паники нет.

Сархат Бейсенова, заместитель руководителя департамента по защите прав потребителей города Астаны

- Мы отмечаем, что еженедельная заболеваемость не превышала ни разу контрольных уровней.

Тем не менее, специалисты советуют быть очень внимательными. Помимо ОРВИ в воздухе витают сотни других вирусов с похожими симптомами, отличить признаки настоящего гриппа, по сути, способен только врач.

Арай Идрисова, врач-терапевт

- Хотелось бы пациентам всем донести, чтобы они не занимались самолечением. Нужно при первых признаках ОРВИ или гриппа обратиться к участковому терапевту или вызвать его на дом.

Резкий перепад температуры и вместо игры в снежки и катания с горок у этих юных пациентов постельный режим.

Но многие родители стараются заблаговременно оградить своих детей и себя от сезонных заболеваний.

Татьяна Самосадная, жительница Павлодара

- Мы со старшей дочерью приходим раза два в год, чтобы предотвратить заболевание, чтобы не лечить, не залечивать, не вредить себе.

Но такую сознательность проявил лишь каждый десятый. От гриппа на сегодня привились лишь 11% казахстанцев. Остальным врачи советуют, чтобы при первых симптомах не затягивать и сразу идти в больницу. Сезонные вирусы, при всей их кажущейся безобидности, могут быть смертельно опасными.

Авторы: Дамир Абуов, Акмарал Есимханова, Еркебулан Тлеуказы, Арман Данышпаев

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