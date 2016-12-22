ЖССБ призывает вкладчиков пополнить депозиты до 30 декабря

Всем, у кого есть вклады в Жилстройсбербанке, стоит поторопиться и пополнить депозит до 30 декабря. Только в этом случае можно рассчитывать на премию от государства, а это неплохое подспорье для тех, кто мечтает о собственном жилье.

Шарипа Макеева – одна из первых клиентов Жилстройсбербанка. За 13 лет ее большая семья уже взяла и погасила здесь 11 кредитов, а еще открыла несколько депозитов. На будущее жилье уже внукам. Сегодня опытный клиент вовремя пополняет счета, чтобы успеть получить премию от государства.

Шарипа Макеева, клиент Жилстройсбербанка

- Мы все желательно каждый раз докладываем, сколько можем: по 30, 50, 20 тысяч тенге. И стараемся, чтобы попасть на премию. Сегодня я пришла как раз за троих заплатила. Ну, до конца осталось, где-то 10 дней, постараемся, чтобы полную премию получать.

Крайний срок пополнения депозита для тех, кто рассчитывает на премию – 30 декабря, 18 часов вечера.

Айбар Олжаев, пресс-секретарь Жилстройсбербанка

- Премия выплачивается, как вы знаете, в размере 20% от ежегодно накопленной суммы, но на сумму не более 200 МРП. С учетом того, что в 2016 году МРП равен 2 121 тенге, то максимальная премия, начисленная на один депозит, составляет 84 тысячи 840 тенге.

Приходить в банк, чтобы пополнить счет, не обязательно. Деньги можно внести через платежные терминалы, систему он-лайн банкинга самого Жилстройсбербанка или портал электронного правительства. Принимают платежи без комиссии и партнеры Жилстройсбербканка – Казком, Каспий банк и Хоум банк.

Авторы: Татьяна Напольская, Валентин Лобанов, Кенже Амраев

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