При пожаре в высотке в Нью-Йорке пострадали 24 человека

Ранее сообщалось, что пострадали 13 человек.
Возгорание произошло в четверг около 17.00 по местному времени в 33-этажном доме в районе Верхний Вест-Сайд.
Как сообщило пожарное управление Нью-Йорка, шесть человек серьезно пострадали. Среди пострадавших семилетняя девочка, у которой случилась остановка сердца. Телеканал сообщает, что ее реанимировали, и сейчас ее состояние стабильно.
Через два часа пожарным удалось справиться с огнем, они продолжают проверять здание этаж за этажом.
Ранее сообщалось, что пламя охватило третий и четвертый этажи здания, но из-за открытых окон и сильного ветра густой черный дым окутал здание вплоть до верхних этажей. Пожарные просят жителей соседних домов не открывать окна, чтобы избежать задымления.
Источник: ria.ruНашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter