USD/KZT 328,18
EUR/KZT 342,70
RUB/KZT 5,43
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

При пожаре в высотке в Нью-Йорке пострадали 24 человека

  • 23.12.2016 09:35
При пожаре в высотке в Нью-Йорке пострадали 24 человека Фото: ria.ru

Число пострадавших при пожаре в жилом высотном здании в центре Нью-Йорка достигло 24 человек, двое находятся в критическом состоянии, сообщил телеканал Fox News.

Ранее сообщалось, что пострадали 13 человек.

Возгорание произошло в четверг около 17.00 по местному времени в 33-этажном доме в районе Верхний Вест-Сайд.

Как сообщило пожарное управление Нью-Йорка, шесть человек серьезно пострадали. Среди пострадавших семилетняя девочка, у которой случилась остановка сердца. Телеканал сообщает, что ее реанимировали, и сейчас ее состояние стабильно.

Через два часа пожарным удалось справиться с огнем, они продолжают проверять здание этаж за этажом.

Ранее сообщалось, что пламя охватило третий и четвертый этажи здания, но из-за открытых окон и сильного ветра густой черный дым окутал здание вплоть до верхних этажей. Пожарные просят жителей соседних домов не открывать окна, чтобы избежать задымления.

Источник: ria.ru

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
Теги

Читайте также:

Число погибших при падении автобуса в пропасть в Перу возросло до 12
МИД: Казахстанцев среди погибших и пострадавших при теракте в турецком Кайсери нет
В Мангистауской области наградили восьмиклассника, спасшего троих детей при пожаре
Наверх

Подписка на новости

Популярные новости

Лента новостей

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

 

яндекс.ћетрика

    

© 2016 Агентство «Хабар». Все права защищены.