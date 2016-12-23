В Актюбинской области усилят работу по трудоустройству людей с инвалидностью

Оказание социальной помощи уязвимым слоям населения и исполнение индивидуальных программ реабилитации инвалидов по итогам 11 месяцев 2016 года было рассмотрено на совещании в акимате Актюбинской области, сообщили в пресс-службе акимата региона.

В регионе проживает около 25 тыс инвалидов, в их числе почти 3 тыс детей. По данным областного управления координации занятости и социальных программ, за отчетный период почти 6200 инвалидов были обеспечены средствами передвижения, сурдотехникой, тифлотехникой, санаторно-курортным оздоровлением, протезно-ортопедической помощью, гигиеническими средствами, услугами специалистов жестового языка и индивидуальных помощников на общую сумму 514,5 млн тенге.

Свыше 2100 человек получают специальные услуги социальной помощи в виде ухода на дому. Аналогичные услуги 273 детям-инвалидам в рамках государственного соцзаказа оказывают 4 неправительственные организации. В целях реализации Национального плана действий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в текущем году 125 объектов были адаптированы на предмет обеспечения к ним доступа инвалидов. Кроме того, за счет местного бюджета в регионе реализуются и другие проекты, направленные на реабилитацию инвалидов.

Аким области Бердыбек Сапарбаев обратил особое внимание присутствующих на вопросы содействия трудоустройству людей с ограниченными возможностями и исполнение законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов. Глава региона поручил усилить контроль в этой сфере, и применять к руководителям предприятий, нарушающим квоту приема на работу инвалидов, самые жесткие меры наказания.

Аким области также подчеркнул, что большой проблемой для инвалидов остается передвижение по городу, и для решения этого вопроса важно увеличение количества инватакси. В воспитательных целях, к участию в социальных мероприятиях, направленных на поддержку инвалидов, необходимо активно привлекать молодежь.

«С первых дней Независимости политика Президента нашей страны основана на принципах социальной справедливости. Сегодня государство реализует специальные программы, выделяет огромные средства на оказание социальной помощи, нуждающимся в ней гражданам. Деньги есть, инструменты есть. У нас имеются все возможности для 100 процентного исполнения индивидуальных программ реабилитации инвалидов. Анализируйте чего для этого недостаточно и чаще вносите свои предложения по решению ситуации», - поручил Б. Сапарбаев руководителям ответственных госорганов.

Глава региона также поручил усилить работу с малообеспеченными семьями. В том числе будет активизирована реализация проекта обусловленной денежной помощи «Өрлеу». Данный проект, в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов», 1 июля 2015 года в пилотном режиме был внедрен в г. Актобе, Мартукском и Мугалжарском районах. В настоящее время им охвачены г. Актобе и все районы области. Проект предусматривает выплату обусловленной денежной помощи малообеспеченным гражданам, проживающим с доходами ниже 60% от прожиточного минимума, при условии заключения социального контракта и участия их в активных мерах содействия занятости.

Источник: strategy2050.kz

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