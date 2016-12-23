Кабинет коррекции для особенных детей открылся в Костанайской области

В Костанае состоялось торжественное открытие кабинета психолого-педагогической коррекции для детей с особыми потребностями. Кабинет открыт в рамках проекта «Разные-Равные: Мы за инклюзивное образование» Фондом «Дара» при поддержке акимата Костанайской области.

В церемонии торжественного открытия приняли участие аким области Архимед Мухамбетов, учредитель Фонда «Дара» Гульнар Досаева, меценат проекта Гульнара Жокебаева, представители неправительственных организаций, дети и их родители.

«Наша задача - продвижение принципов инклюзивного общества. Мы открываем Центры коррекции, где дети с особыми потребностями могут бесплатно получать услуги специалистов, обучаем специалистов и поддерживаем внедрение инклюзивного образования в нашей стране», - отметила Г. Досаева.

В настоящее время в Костанайской области проживает более десяти тысяч детей с особыми потребностями.

«Если 25 лет назад действовала лишь одна областная психолого-педагогическая консультация, то в настоящее время в данной сети уже 15 организаций. Сегодня мы открываем еще один кабинет психолого-педагогической коррекции. Хочу пожелать Фонду и меценатам успехов в этом добром и нужном деле. В стране благодаря деятельности фонда уже работают 13 таких же кабинетов», - подчеркнул аким области.

Глава региона вручил подарок к открытию кабинета – сертификат на 1 млн тенге для приобретения специального оборудования для сурдокабинета, а также сертификат на приобретение компьютерной техники.

В новом кабинете любой особенный ребенок и его семья могут получить комплексную квалифицированную помощь команды специалистов, таких как дефектолог, психолог, логопед, тифлопедагог, сурдопедагог, массажист, сообщили в акимате региона.

По всем нормативам в Центре создана безбарьерная среда: широкие дверные проемы, отсутствие порогов, цветовые сигналы, поручни. Кабинеты специалистов оснащены современным оборудованием, методическими материалами, развивающей литературой и играми, оборудована комната Монтессори и зал лечебной физкультуры.

Кабинет коррекции планирует охватить коррекционной поддержкой детей от 0 до 7 лет, которые не имеют возможности посещать иные заведения.

В течение года работой кабинета может быть охвачено более 150 детей с различными отклонениями в развитии, услуги будут оказываться детям и их семьям бесплатно и по месту жительства. Это позволит детям подготовиться к инклюзивному образованию.

Источник: strategy2050.kz

Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter