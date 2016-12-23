Единый центр по оказанию услуг запущен на ЭКСПО

Директор Департамента сервисного обслуживания нацкомпании подробно рассказал о функциональных возможностях Единого центра обслуживания.

«Eдиный центр обслуживания (ЕЦО), работающий по принципу «одного окна» на круглосуточной основе, создан для обслуживания официальных участников, Офисов комиссаров секций и их штатных сотрудников организатором Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. В Центре будут находиться представители государственных органов и других организаций (включая орган внутренних дел, таможенный орган и налоговый орган), которые будут своевременно и эффективно оказывать соответствующие виды государственных и иных услуг» - отметил Д. Азбергенов.

В ЕЦО будут предоставляться услуги в сфере визовой поддержки, миграционного учета, налогообложения, таможенного дела, авторского права, санитарно-эпидемиологического контроля и использования радиочастотного спектра Республики Казахстан.

Также, партнером АО «Казкоммерцбанк» будут предоставляться соответствующие банковские услуги. Кроме того, официальные участники смогут получить в ЕЦО страховые, логистические, консалтинговые, нотариальные, переводческие услуги, а также авиакассы и экспресс-почты.

Следующим этапом мероприятия стала презентация Аккредитационного центра, о работе которого проинформировал директор Департамента операционного управления и риск-менеджмента АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Маркен Ахметов.

«Система аккредитации была запущена в декабре текущего года. Отныне все лица, желающие попасть на территорию и отдельные объекты выставки, должны регистрироваться в онлайн системе и проходить специальную проверку в правоохранительных органах Казахстана. Это обеспечить дополнительную безопасность всего мероприятия в период подготовки и проведения», - рассказал М. Ахметов.

Для обеспечения полноценного функционирования работы Центра аккредитации был применен международный опыт организации и запуска систем аккредитации.

Напомним, Международная специализированная выставка пройдет в городе Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года, в ходе которой ожидается порядка 5 миллионов посещений.

Источник: strategy2050.kz

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