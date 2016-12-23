Рой Джонс-младший: «Казахстан — родина лучших боксеров»

В Казахстане родились самые лучшие боксеры мира. Об этом в ходе официальной пресс-конференции в Алматы заявил легендарный боксер Рой Джон-младший, передает корреспондент BNews.kz .

«Мне очень приятно находиться в вашей стране. Казахстан является Родиной наилучших боксеров в мире. Мое впечатление о казахстанских боксерах самое положительное. Если они не самые лучшие, то они самые-самые лучшие», — заявил Рой Джонс.

Боксер выразил большую любовь к Казахстану и сказал, что весьма рад визиту.

«Я люблю Казахстан, потому что ваша страна доброжелательно относится ко всем религиям. Спасибо за гостеприимство и я надеюсь, что мне еще неоднократно удастся побывать здесь», — сказал боксер.

Для Казахстана в этот день выпала большая честь принимать легендарного боксера, на боях которого росло не одно поколение. В Алматы Рой Джонс принял участие в благотворительной акции по программе «Кус жолы» и встретился с детьми с ограниченными возможностями, чтобы зарядить их верой в себя и в свои силы.

«Я стараюсь быть примером для детей. Они должны жить, как велит нам Бог и наша совесть. Такие встречи позволяют детям почувствовать себя нужными», — сказал Джонс.

Кроме того, боксер заявил, что будет способствовать развитию профессионального бокса в Казахстане. И, возможно, откроет школу бокса.

Во время встречи представитель компании Global Рой Джонсу преподнесли в подарок именные боксерские перчатки, а у поклонников боксера была уникальная возможность увидеть кумира воочию и задать ему интересующие вопросы, а также сделать памятные фотографии.

Напомним, Рой Джонс-младший американский боксер-профессионал. Серебряный призер Олимпийских игр 1988 года. Абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории. Американская ассоциация журналистов в 90-х годах назвала Джонса «Боксером десятилетия». Возглавлял рейтинг pound for pound (рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии журнала «Ринг») в 1996, 1999 и 2003 годах. Первый боксер за всю историю бокса, который стал чемпионом мира в среднем весе, затем сумел завоевать титул во втором среднем, полутяжёлом и в тяжелом весе. Кроме бокса, Рой Джонс известен своей музыкальной и актерской карьерой. В 2001 году он записал свой первый альбом в стиле рэп, а в 2003 снялся в фильме «Матрица: Перезагрузка» в роли капитана Балларда. Также Рой Джонс снялся в фильме «Универсальный солдат 4», который вышел на экраны в 2012 году.

Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter