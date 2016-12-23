В столице объявлен конкурс на лучшую эскиз-идею туристического символа Астаны, сообщается на сайте акимата.

«Символ, знак (бренд) должен отражать статус города, его туристическую привлекательность, достопримечательности, особенности ландшафта и историю. Цветовая гамма должна отражать цветовые и композиционные традиции декоративного искусства казахов. Можно применить оригинальные семантические решения, графические элементы, отражающие дух города, его сущность, уникальные слоганы. Символ должен быть выполнен в современных, мировых традициях дизайна и графического искусства. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 26 декабря 2016 года по 25 января 2017 года», - говорится в сообщении.

Организатор конкурса – ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны».

Материалы принимаются по адресу: 010000, город Астана, улица Бейбітшілік, 11, кабинет 535, не позднее 18:00 25 января 2017 года.

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