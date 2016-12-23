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Столичные полицейские выявляют факты незаконной торговли пиротехникой

  • 23.12.2016 16:01
Столичные полицейские выявляют факты незаконной торговли пиротехникой Фото: insursystem.ru

Сотрудниками Управления административной полиции ДВД г. Астаны в преддверии новогодних праздников активизирована работа по соблюдению порядка хранения, учета, перевозки, ввоза и вывоза пиротехнических изделий.

«Для предотвращения незаконной реализации пиротехники полицейскими ежедневно отрабатываются рынки и места стихийной торговли, проводятся мероприятия по установлению оптовых поставщиков несертифицированной продукции. Активизирована работа нарядов дорожно-патрульной полиции на постах «Рубеж» по проверке законности перевозки пиротехнических изделий автомобильным транспортом. Реализация пиротехнических изделий должна производиться только через специализированные магазины, имеющие соответствующую лицензию», – рассказал начальник отдела УАП ДВД г. Астаны Баглан Казбеков.

При выявлении фактов незаконного использования пиротехники нарушители привлекаются к административной ответственности по ст. 436 ч. 2 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (Стрельба из огнестрельного, газового оружия, запуск пиротехнических веществ и изделий в населенных пунктах, нарушающих покой физических лиц). Штраф предусматривает наказание в размере 10 МРП.

Кроме того, в рамках ОПМ «Пиротехника» полицейские совместно с сотрудниками ДЧС проводят разъяснительную работу с руководителями увеселительных заведений, с дошкольными и общеобразовательными учреждениями столицы по соблюдению правил противопожарной безопасности и недопущению использования пиротехнических изделий.

Источник: astana.gov.kz

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