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В Астане ввели эксплуатацию два проблемных ЖК

  • 23.12.2016 16:36
В Астане ввели эксплуатацию два проблемных ЖК Фото: gorlovka.today

В Астане введены в эксплуатацию два проблемных объекта, сообщает пресс-служба столичного акимата.

В акимате Астаны на постоянной основе находятся на контроле проблемные вопросы, связанные с завершением объектов жилищного строительства.

Работа в этом направлении проводится в рамках деятельности межведомственной комиссии по вопросам долевого участия в жилищном строительстве при акимате города Астаны (далее – МВК).

В результате проведенной работы МВК оказано содействие застройщикам ЖК «Айсанам» и ЖК «Тумар» в получении разрешительных документов, а также оформлении документов по вводу в эксплуатацию.

На сегодняшний день имеется подписанный акт ввода в эксплуатацию ЖК «Айсанам» и ЖК «Тумар», входивших в перечень проблемных объектов группы компаний «Азбука жилья».

Таким образом, у инвесторов 920 квартир указанных объектов появилась возможность произвести регистрацию прав собственности жилья, в которые были вложены их средства.

Аналогичная работа проводится по всем проблемным объектам.

 

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