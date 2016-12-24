Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана

В Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях до -25. Местами гололед.
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Ночью 25 декабря в Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидается резкое понижение температуры местами до 38 градусов.
В Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях до -25. Местами гололед.
Источник: Хабар 24Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
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