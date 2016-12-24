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Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана

  • 24.12.2016 14:02
Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана Фото: tv2.tomsk.ru

Ночью 25 декабря в Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидается резкое понижение температуры местами до 38 градусов. 

В Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях до -25. Местами гололед.

Источник: Хабар 24

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