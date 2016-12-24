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В Башкирии прогремел взрыв в бывшей воинской части

  • 24.12.2016 15:26
В Башкирии прогремел взрыв в бывшей воинской части Фото: ria.ru

На территории бывшей воинской части в Башкирии произошёл взрыв, есть пострадавшие, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в дежурную часть МЧС в 10.00 мск поступило сообщение, что на территорию бывшей воинской части незаконно проникли неустановленные лица, после чего произошел взрыв.

«В результате происшествия есть пострадавшие, их состояние уточняется. На месте работают спасатели: 6 человек и 19 единиц техники», — сообщил официальный представитель МЧС.

В СК по Башкирии заявили, что на место выехали следователи.

По словам очевидцев, жителей поселка Урман Иглинского района Башкирии, где располагается часть, в результате взрыва погибли два молодых человека. Эти данные официальные ведомства пока не подтверждают. «Взрыв произошел утром. Мой дом располагается в непосредственной близости от бывшей военной части. Насколько мне известно, при взрыве погибли два молодых человека, которым по 22 года. Один из них недавно вернулся из армии, у второго остался маленький ребенок», — рассказал житель поселка Урман Александр Уразбаев.

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