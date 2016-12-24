В Уральске открыли новую многопрофильную больницу на 300 коек

Кроме родильного, ожогового и травматологического отделений здесь будут работать нейро-инсультный центр и экстренная хирургия.

На строительство больницы в новой части города из республиканского и местного бюджета направили 8 млрд тенге. Прием пациентов будут вести 200 врачей, медицинское учреждение оснащено новейшим европейским и японским оборудованием. Это будет больница скорой помощи, отмечают специалисты.

Кроме того, обновлен и автопарк, ключи от 60 новых автомобилей вручили станциям скорой помощи, в том числе районным.

Камидолла Ирменов, руководитель областного управления здравоохранения

- Оборудование куплено самое экспертное, лучшего класса, европейского производства. Скажем, дыхательно-наркозная аппаратура - немецкой фирмы, диализная машина фирмы Fresenius, МРТ и КТ - это фирмы Siemens. МРТ, кстати говоря, очень мощное, 1,5-тесловое. У нас в областной больнице ему 10 лет, 0,35 Тесла в свое время покупали. В данном случае аппарат самый мощный, самый современный. Так что мы готовы уже к работе.

Алибек Асылбеков, заведующий отделением политравмы

- При поступлении тяжелобольных у нас есть противо шоковая палата, где мы можем оказывать экстренную помощь тяжелобольным. Тяжелобольной поступает, сразу же диагностируется всей бригадой - нейрохирург, травматолог, анестизиолог.

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