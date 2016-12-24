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Три пассажирских поезда застряли в пути из-за схода грузового вагона в Семее

  • 24.12.2016 20:28
Три пассажирских поезда застряли в пути из-за схода грузового вагона в Семее Фото: inform.kz

Возобновить движение железнодорожного транспорта планируется в 21.30, сообщили в пресс-службе АО «КТЖ-Грузовые перевозки».

«24 декабря в 12 час 20 мин на участке Дегелен-Семей Семейского отделения дороги, при следовании грузового поезда № 3498 произошел сход одного вагона, принадлежащего компании ТОО «Petroleum». Жертв и пострадавших нет», - пояснили в пресс-службе.

На место прибыл восстановительный поезд. Работает специальная комиссия АО «НК «ҚТЖ», в состав которой вошли представители ТОО «Petroleum».

По предварительным данным, причиной схода вагона стал излом боковой рамы. Собственнику выгона будет предъявлено требование о восстановлении ущерба.

«В настоящее время движение поездов на данном участке приостановлено. Пассажирские поезда, следующие по маршрутам «Лениногорск-Астана», «Алматы-1-Павлодар», «Павлодар-Алматы-1» прибудут к местам назначения с опозданием. Возобновить движение планируется в 21 час 30 минут», - говорится в сообщении.  

Источник: kazinform.kz

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