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Сборники стихов Абая в переводе подарят гостям ЕХРО-2017

  • 25.12.2016 10:30
Сборники стихов Абая в переводе подарят гостям ЕХРО-2017 фото: 24kz

Особый подарок участникам ЭКСПО-2017 готовит Государственный историко-культурный заповедник-музей Абая в Семее. Гостям в Астане вручат сборники произведений классика на казахском, русском, английском и китайском языках.

У издания удобный формат, в нем собраны 62 произведения поэта и мыслителя. Сотрудники музея готовят ко всемирной выставке и специальную экспозицию, для этого даже выучили английский язык. 

Шынар Садыкова, руководитель отдела музея Абая

- В сборник на китайском языке вошли работы профессора Хабая, который перевел почти все поэмы Абая. Работы признанных переводчиков есть и в сборниках на русском и английском языках. Абая в их переводах читают уже много лет. 

Кямья Нгангом, турист /Индия/

- Очень многое узнал о поэте Абае во время экскурсии по музею. Получил огромное  эстетическое удовольствие при прочтении его произведений на английском языке. Они призывают к гуманности, добру, навевают глубокие философские мысли.

Источник: Хабар24

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