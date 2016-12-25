Сборники стихов Абая в переводе подарят гостям ЕХРО-2017

У издания удобный формат, в нем собраны 62 произведения поэта и мыслителя. Сотрудники музея готовят ко всемирной выставке и специальную экспозицию, для этого даже выучили английский язык.
Шынар Садыкова, руководитель отдела музея Абая
- В сборник на китайском языке вошли работы профессора Хабая, который перевел почти все поэмы Абая. Работы признанных переводчиков есть и в сборниках на русском и английском языках. Абая в их переводах читают уже много лет.
Кямья Нгангом, турист /Индия/
- Очень многое узнал о поэте Абае во время экскурсии по музею. Получил огромное эстетическое удовольствие при прочтении его произведений на английском языке. Они призывают к гуманности, добру, навевают глубокие философские мысли.
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