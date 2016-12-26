USD/KZT 328,91
EUR/KZT 342,70
RUB/KZT 5,43
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

ЕЭК усовершенствует методику распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран ЕАЭС

  • 26.12.2016 10:34
ЕЭК усовершенствует методику распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран ЕАЭС фото: Rjob.ru

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) намерена усовершенствовать механизм распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как проинформировали в ЕЭК, решение о методике расчета нормативов их распределения должно быть принято не позднее 2018 года.

«Объем средств, перераспределяемый между бюджетами стран Союза, для многих из них довольно существенный, особенно, с учетом экономической ситуации.  Такую работу мы считаем принципиально важной», - отмечает директор департамента финансовой политики ЕЭК Тигран Давтян.

Действующие нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин были рассчитаны при присоединении к ЕАЭС Кыргызской Республики. Расчет производился с учетом методики, использованной в 2010 году при определении нормативов между первыми тремя государствами-членами Союза, а также принципа «государства-члены ЕАЭС как единое целое плюс новое государство». Согласно договоренностям о присоединении Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС действующие нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин установлены на три года с начала применения Кыргызстаном Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза. Таким образом, к августу 2018 года должно быть принято решение о методике расчета нормативов распределения ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств ЕАЭС, а также произведен их расчет. 

При разработке более совершенной методики, Комиссия намерена учесть лучшие международные практики и опыт других крупных интеграционных объединений, выявить зависимость между макроэкономическими показателями развития экономик стран ЕАЭС и суммой распределяемых между бюджетами ввозных таможенных пошлин. Не исключено, что показатели, на которых основывается методика расчета, будут расширены или пересмотрены.

Также будут сформулированы рекомендации на случай присоединении к Евразийскому экономическому союзу новых членов.

Источник: strategy2050.kz 

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
Теги

Читайте также:

Глава государства провел встречу с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном
ЕЭК и Всемирный банк совместно сформируют цифровое пространство ЕАЭС
А.Мамин провел заседание Совета Евразийской экономической комиссии
Наверх

Подписка на новости

Популярные новости

Лента новостей

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

 

яндекс.ћетрика

    

© 2016 Агентство «Хабар». Все права защищены.