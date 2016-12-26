USD/KZT 332,91
EUR/KZT 342,70
RUB/KZT 5,42
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Комитет Сената рекомендовал ратифицировать Соглашение с Ираном о передаче осужденных лиц

  • 26.12.2016 11:39
Комитет Сената рекомендовал ратифицировать Соглашение с Ираном о передаче осужденных лиц

На расширенном заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената рассмотрен проект Закона «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о передаче осужденных лиц».

Соглашение, подписанное в Тегеране 11 апреля 2016 года, регламентирует вопросы передачи граждан Республики Казахстан, осужденных судами Исламской Республики Иран к лишению свободы, и граждан Исламской Республики Иран, осужденных судами Республики Казахстан к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания в государствах, гражданами которых они являются. Законопроект передан на рассмотрение Сената.

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
Теги

Читайте также:

Глава государства отметил большой потенциал дальнейшего усиления казахстанско-иранского взаимодействия
В Астане прошли переговоры в расширенном составе в рамках официального визита Президента Исламской Республики Иран
Сенаторы одобрили тотальную дактилоскопию
Наверх

Подписка на новости

Популярные новости

Лента новостей

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

 

яндекс.ћетрика

    

© 2016 Агентство «Хабар». Все права защищены.