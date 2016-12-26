Воспитанники «Жас улан» организовали праздничный концерт в детском доме Алматы

В канун празднования Нового года воспитанники республиканской военной школы «Жас улан» имени Бауыржана Момышулы г. Алматы организовали праздничный концерт в городском детском доме №1.

Совместно с сотрудниками Военной прокуратуры Алматинского гарнизона коллектив художественной самодеятельности военной школы подарил детям незабываемый новогодний праздник. Особенно запоминающимся для ребят стало посвящение и принятие их в кадетские классы. После окончания торжественного мероприятия к воспитанникам детского дома обратились начальник республиканской школы «Жас улан» имени Бауыржана Момышулы полковник Манат Батырбаев и военный прокурор Алматинского гарнизона полковник юстиции Тлекжан Саткен.

Они поздравили ребят с наступающим Новым годом и 25-летием Независимости Республики Казахстан, пожелав успехов в учебе, быть настоящими патриотами и достойными гражданами своей страны, вручили детям новогодние подарки. Следует отметить, что военнослужащие Вооруженных Сил стараются на постоянной основе организовывать различные благотворительные мероприятия. При этом, чтобы показать важность заботы о людях преклонного возраста и детях, оказавшихся без опеки родителей, они привлекают к участию и юных защитников Отечества – воспитанников военных школ и кадетов.

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