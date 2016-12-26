Кредит на весенне-полевые работы с 2017 года будет снижен до 3% годовых

Сегодня в Службе центральных коммуникаций прошла пресс-конференция посвященная основным целям Государственной программы развития АПК на 2017-2021 годы.

В ходе пресс-конференции приняли участие директор Департамента производства и переработки растениеводческой продукции МСХ РК Каджибекова Ажар и директор Центра Агрокомпетенции НПП «Атамекен» Рахимбеков Толеутай.

Формулировка главной цели Программы основывалась, в первую очередь, на поручении Главы государства, который определил основные ее приоритеты, и данных анализа отрасли.

Главная цель Программы – обеспечение производства востребованной на рынках конкурентоспособной продукции АПК. На ее достижение направлены шестнадцать задач.

Директор департамента А. Каджибекова рассказала об изменениях в растениеводческой отрасли.

В целях эффективного развития продукции растениеводства будет обеспечена региональная специализация производств с привязкой к инфраструктуре переработки и сбыта продукции.

Для этого будет стимулироваться строительство инфраструктуры хранения, транспортировки, переработки и сбыта продукции, использования минеральных удобрений и пестицидов, а также производство и использование семян высоких репродукций, которые позволят получать высокий урожай и качественную продукцию.

В растениеводческой отрасли основным изменением станет переход от погектарного субсидирования в пользу субсидирования за сданную на переработку продукцию. Субсидирование сданной продукции на переработку масличных культур и сахарной свеклы будет способствовать увеличению загрузки производственных мощностей перерабатывающих предприятий.

Будет продолжена диверсификация посевных площадей. Площади пшеницы будут сокращены. Высвобожденные площади будут замещены посевами кормовых, масличных и др. культур.

Кредитование весенне-полевых работ будет осуществляться не только по зерновым культурам но и по картофелю, овощебахчевым и масличным и др. культурам. Планируется установление адекватной процентной ставки по кредитам, выдаваемым через финансовые организации АО «НУХ «КазАгро». Например, со следующего года, кредит на ВПР для конечного потребителя будет снижен до 3% годовых (взамен 7,4% в 2016 году).

При этом, увеличение новых индикаторов планируется достичь в рамках ранее утвержденного бюджета и не требует дополнительного финансирования с республиканского бюджета.

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