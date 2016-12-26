В Актау начали борьбу с реализацией несертифицированной пиротехники

Полицейские и сотрудники ДЧС Мангистауской области выходят на рейды и проверяют торговые точки. Под их надзором - базары и магазины. Стражи порядка напоминают, продавцы должны иметь сертификат профессионального инструктора.

Человек за прилавком должен не только реализовывать свой пиротехнический товар, но и обучить покупателей безопасному использованию. За незаконную торговлю фейерверками продавцов будут привлекать к административной ответственности и штрафовать.

Расул Ермаканов, старший инспектор контроля за оборотом гражданского оружия ОАП УВД г.Актау

- У нас есть только одна компания, только они могут официально заняться, а так в таком месте все лицензированное у всех должно быть документы соответствия.

Салтанат Жаришева, и.о. директора рынка

- Мы отказались устраивать ярмарку именно с продажей пиротехнических изделий. Во-первых, на это нужно разрешение, а разрешения у продавцов нет. Поэтому без разрешения мы не имеем право продавать, поэтому мы отказываемся.

Источник: Хабар24

Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter