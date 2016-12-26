В Актау начали борьбу с реализацией несертифицированной пиротехники

Человек за прилавком должен не только реализовывать свой пиротехнический товар, но и обучить покупателей безопасному использованию. За незаконную торговлю фейерверками продавцов будут привлекать к административной ответственности и штрафовать.
Расул Ермаканов, старший инспектор контроля за оборотом гражданского оружия ОАП УВД г.Актау
- У нас есть только одна компания, только они могут официально заняться, а так в таком месте все лицензированное у всех должно быть документы соответствия.
Салтанат Жаришева, и.о. директора рынка
- Мы отказались устраивать ярмарку именно с продажей пиротехнических изделий. Во-первых, на это нужно разрешение, а разрешения у продавцов нет. Поэтому без разрешения мы не имеем право продавать, поэтому мы отказываемся.
Источник: Хабар24Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter