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В Актау начали борьбу с реализацией несертифицированной пиротехники

  • 26.12.2016 14:30
В Актау начали борьбу с реализацией несертифицированной пиротехники

Полицейские и сотрудники ДЧС Мангистауской области выходят на рейды и проверяют торговые точки. Под их надзором - базары и магазины. Стражи порядка напоминают, продавцы должны иметь сертификат профессионального инструктора.

Человек за прилавком должен не только реализовывать свой пиротехнический товар, но и обучить покупателей безопасному использованию. За незаконную торговлю фейерверками продавцов будут привлекать к административной ответственности и штрафовать. 

Расул Ермаканов, старший инспектор контроля за оборотом гражданского оружия ОАП УВД г.Актау

- У нас есть только одна компания, только они могут официально заняться, а так в таком месте все лицензированное у всех должно быть документы соответствия. 

Салтанат Жаришева, и.о. директора рынка

- Мы отказались устраивать ярмарку именно с продажей пиротехнических изделий. Во-первых, на это нужно разрешение, а разрешения у продавцов нет. Поэтому без разрешения мы не имеем право продавать, поэтому мы отказываемся.

Источник: Хабар24

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