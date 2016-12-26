Почти 5 тысяч астанчан трудоустроены в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020»

В городском маслихате состоялись публичные слушания, в ходе которых рассмотрены результаты работы по снижению безработицы в столице в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020».

Итоги по реализации программы в текущем году озвучил и. о. руководителя Управления занятости, труда и социальной защиты города Артем Абильдинов.

Он отметил, что в 2016 году программа «Дорожная карта занятости-2020» реализуется в Астане по двум направлениям: «Обеспечение занятости за счет развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства» и «Содействие в трудоустройстве через обучение и переселение в рамках потребностей работодателя».

«Объем финансирования программы составляет 3 млрд 559,1 млн тенге. В том числе за счет средств республиканского бюджета 3 млрд 46,7 млн тенге и местного бюджета – 512,4 млн тенге. Освоение составило 95%», – сообщил А. Абильдинов.

По данным Управления занятости, труда и социальной защиты города, по состоянию на 1 декабря 2016 года трудоустроено 4926 участников программы, в том числе на постоянную работу – 3554, молодежную практику – 661, в рамках инфраструктурных проектов – 590, на социальные рабочие места – 121 человек.

«В целях улучшения эффективности реализации программы проводится активная информационная работа. В этом году в средствах массовой информации размещено 239 публикаций. Городским Центром занятости проводится разъяснительная работа в местах массового посещения горожан, а также информирование населения посредством социальных сетей», – подчеркнул и. о. руководителя Управления занятости, труда и социальной защиты.

С начала года для содействия трудоустройству населения в столице проведено 12 ярмарок вакансий.

«Были организованы целевые ярмарки по трудоустройству лиц с ограниченными возможностями, для женщин и молодежи, а также ярмарки по трудоустройству выпускников учебных заведений города», – отметил он.

В пяти торговых центрах города открыты представительства Центра занятости, специалисты которых консультируют население по вопросам трудоустройства.

Информация для соискателей распространяется и через мобильное приложение «CZ Astana». Благодаря комплексу мер по содействию трудоустройству населения в столице снижен уровень безработицы. Ее показатель в Астане составляет 4,6%, что ниже республиканского на 0,3%.

Реализация программы по государственной поддержке самостоятельно занятого, безработного населения и людей с ограниченными возможностями будет продолжена в следующем году.

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