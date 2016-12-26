С 30 декабря стабфонд Актюбинской области начнет реализацию продуктов

Всего в хранилищах больше 2 тысяч тонн овощей. Состояние картофеля, капусты, моркови и лука проверили представители комиссии. В ее составе партийцы, депутаты и работники акимата. Им важно убедиться, что продукция, которая в ближайшее время поступит на прилавки, высокого качества. Реализацию планируют начать 30 декабря. Продавать будут в социальных магазинах и на коммунальных рынках. Капусту и лук будут отпускать по 50 тенге, картофель и морковь – по 60, а свеклу по 68 тенге за килограмм.

Дмитрий Довматенко, депутат областного маслихата

- Свекла, капуста – всё находится в нормальном состоянии. Мы производили разрез и убедились, что действительно продукция находится в надлежащем состоянии, то есть наш покупатель, жители города, могут быть уверены, что данная продукция качественная.

Источник: Хабар24

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