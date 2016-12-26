Туроператоров обязали до конца года вступить в фонд «Туристік қамқор»

Казахстанских туроператоров обязали до конца года вступить в гарантийный фонд «Туристiк қамқор». Напомним, он призван поддерживать наших туристов за рубежом в экстренных ситуациях.

Сами компании вступать в фонд не спешат. Пока что из тысячи двух сот функционирующих в стране агентств участниками фонда стали лишь 40. Еще 25 в процессе подписания договора. Эксперты отмечают, без специального туркода, который выдавать могут лишь зарегистрированные перевозчики, выезд отдыхающих за рубеж считается незаконным. Код представляет собой определенный номер в реестре, дающий банковскую гарантию отдыхающим. Нововведение стартовало 7 ноября. Отечественные туркомпании обязаны проводить взносы за каждого туриста, это порядка 1 000 тенге. Отметим, в стране насчитывается более 12 тысяч пострадавших от недобросовестных туркомпаний, сумма ущерба исчисляется десятками миллионов тенге.

Инна Рей председатель фонда «Туристік қамқор»

- Сейчас мы сталкиваемся с некоторыми проблемами со стороны участников рынка. Главное, это ответственность туроператора перед туристами. И недопущение ситуации, когда наши граждане могут оказаться без помощи за пределами страны. Каждый клиент туркомпании должен проверить наличие существование туркода. Это главное, чего мы хотим добиться, чтобы турист стал соучастником данной системы и контролировал действия туроператора.

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