Что даст таможенный кодекс ЕАЭС союзным странам?

Работа саммитов сегодня проходила в особой обстановке - сегодня в России общенациональный день траура по погибшим при крушении самолета Ту-154 над Черным морем.

В стране приспущены государственные флаги, на них - черные ленты. Слова сочувствия и поддержки приходят со всего мира. Напомним, накануне самолет минобороны России, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение. Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. Сейчас поисковые операции в районе крушения Ту-154 продолжаются. Пока спасателям удалось найти тела лишь 10 погибших.

В память о погибших в авиакатастрофе в России казахстанцы несут цветы к посольству РФ. Вместе с россиянами скорбят казахстанцы. К посольству и консульству Российской Федерации жители Астаны и Алматы несут цветы еще со вчерашнего дня.

Соболезнование Президенту Владимиру Путину накануне выразил и Нурсултан Назарбаев, а пока вернемся к сегодняшним договоренностям, достигнутым в Санкт-Петербурге. В городе на Неве главы Армении, Казахстана, Кыргызстана и России подписали таможенный кодекс ЕАЭС. Что даст этот документ союзным странам, в этом вопросе разбиралась наш корреспондент Гульнара Жандагулова. Она сейчас в нашем аналитическом центре.

- Гульнара расскажи об основных новшествах нового законодательства?

Гульнара Жандагулова, корреспондент

- Ольга, их несколько. В отличие от действующего новый таможенный кодекс разработчики считают революционным. Мы от оценки воздержимся, остановимся на фактах. Новый кодекс представляет собой комплексный кодифицированный международный договор, то есть весь этот объёмный документ, по сути, свод нормативно-правовых актов, которые привели к мировым стандартам и пересмотрели технологии по совершению таможенных операций. Другими словами, теперь они будут полностью базироваться на электронном документообороте. Речь идёт об электронном декларировании, автоматической регистрации таможенной декларации, автоматическом выпуске товаров, применении механизма «единого окна». Учтён даже такой чувствительный момент, как исключение требования подтверждать страну происхождения товаров при транзите. Введение всех процедур, конечно, займёт время и, скорее всего, будет поэтапным. О конечной миссии таможенного кодекса ЕАЭС предлагаю послушать специалиста, который работал над проектом.

Динара Секербаева, начальник отдела перспективных таможенных технологий департамента таможенного законодательства правоприменительной практики

- Все те новеллы, которые рассчитаны, они рассчитаны в первую очередь на упрощение и ускорение прохождение таможенных формальностей. Естественно, что сокращение временных издержек. Если мы говорим в течение рабочего дня, то сейчас это четыре часа по закону. Но думаю, с учётом развития технологий это будет в разы меньше. То есть даже не четыре часа, четыре часа это максимум.

Работа над новеллами кодекса шла в течение нескольких лет. Во время подготовки проекта было получено около двух тысяч замечаний и предложений. Причем они поступали не только со стороны официальных органов, но и со стороны бизнеса. Основная цель таможенного кодекса ЕАЭС – способствовать развитию как внешней, так и внутренней торговли и углублению интеграционных процессов. Сотрудничать, впрочем, уже проявляют желание не только соседи.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан

- Десятки государств мира выражают желание сотрудничать с ЕАЭС, в том числе - создание зон свободной торговли. Среди этих 40 государств, не думайте, что какие-то. Я был в Южной Корее, эта страна хочет. Вчера был руководитель Израиля, и они хотят создавать зону свободной торговли с нашим союзом. Важный аспект идеи евразийской интеграции воплощены в деятельности таких организаций, как совещание по мерам доверия в Азии, Шанхайской организации сотрудничества.

Гульнара Жандагулова, корреспондент

- Ольга, а мне осталось только добавить, что после подписания и ратификации в странах ЕАЭС договор о таможенном кодексе Евразийского экономического союза вступит в силу с 1 июля 2017 года.

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