Ежегодно в Казахстане под ИЖС будут выдавать до 42 тысяч земельных участков

Правительство утвердило программу «Нурлы жер» и программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Сегодня представители профильных министерств обсудили основные положения документов на встрече с депутатами Мажилиса.

Мажилисмены сами пригласили членов Кабмина на расширенное собрание фракции «Нур Отан», чтобы к январским выездам в регионы быть максимально подкованными в вопросах обеспечения людей жильем и работой.

В Казахстане сегодня в собственном жилье нуждаются 2 миллиона 300 тысяч человек. Из них больше миллиона это те, кто стоит в очереди на получение земельного участка в 10 соток. В одной только Астане таких очередников – 115 тысяч. Эту колоссальную очередь в одночасье не убрать, на то, чтобы обеспечить земельными наделами половину из очередников, потребуется не меньше 15 лет, говорят специалисты.

Мархаббат Жайымбетов, председатель комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК

- Мы предполагаем, что за 15 лет ежегодно 40-42 тысячи участков будут выдаваться, будет осваиваться, это будет 630 тысяч участков за 15 лет. Из одной семьи 5-10 человек могут стоять в очереди, поэтому сейчас хотим инвентаризацию очереди провести.

Развитию индивидуального жилищного строительства в «Нурлы жер» отводится огромное значение. На эти цели государство будет выделять такие деньги, каких раньше никогда не выделяли. Пока все задуманное намерены воплощать в пилотном режиме. По всей стране будут возводиться целые микрорайоны домов, оформленных в едином архитектурном стиле. Ежегодно на подведение коммуникаций планируется выделять по 80 миллиардов тенге. Желающие купить такое жилье смогут приобрести его и по линии Жилстройсбербанка.

Мархаббат Жайымбетов, председатель комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК

- 120 тысяч тенге квадратный метр будет стоить, проекты мы разрабатываем 4 типов для пяти климатических районов, это, примерно, от 100 квадратов до 200.

Разработчики пояснили, в следующем году будет введено больше 90 тысяч домов и квартир. Люди смогут получать льготные займы для постройки жилья, а по планам министерства нацэкономики, в 2017 году на субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам заложено 10 миллиардов тенге.

Айдар Арифханов, вице-министр национальной экономики РК

- Это обеспечит выдачу порядка 8 тысяч ипотечных займов с низкими процентными ставками, порядка 560 тысяч квадратных метров жилья. Данная мера позволит увеличить объем ипотеки на 18% с прогнозным объемом текущего года, который составляет 45 миллиардов тенге.

Заемщику, участвующему в программе «Нурлы жер», нужно будет платить лишь 10 % из 17 по ставке кредитования. При этом ежемесячный платеж сократится на 30 %, до 158 тысяч тенге для жителей Астаны и Алматы, и 116 тысяч для жителей регионов.

Авторы: Назия Туякова, Гани Алшымбаев и Арман Данышбаев

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