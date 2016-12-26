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Актобе станет мегаполисом

  • 26.12.2016 22:20
Актобе станет мегаполисом

В ближайшие 20 лет Актобе может стать мегаполисом с численностью населения свыше  миллиона человек. Утвержден генеральный план города, в соответствии с которым площадь областного центра  увеличится вдвое.

Уже началось строительство молодежного центра и дворца бракосочетания. Также в городе появятся новый зоопарк, дайвинг-центр и современный гольф клуб на берегу реки Сазды. 

Итоги года подвели деловые женщины Кызылординской области.  Самым активным участницам акции  «25 добрых дел» вручили специальные награды «Золотое сердце», являющиеся символом тепла, любви и  доброты. В рамках этой акции помощь получили десятки нуждающихся семей. Главное для этих женщин сохранить духовные ценности и воспитать настоящих патриотов, людей, которые будут трудиться во благо Родины. 

Сразу 4 новых центра обслуживания населения открылись сегодня в Южно-Казахстанской области. Здесь жители смогут получать около пятисот государственных услуг, в том числе  по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений. Открытию 8 филиала в Шымкенте способствовало увеличение населения в городе. А филиал в Толебийском районе это первый ЦОН в рамках ГЧП. Механизм государственно-частное партнерства не предусматривает затраты на аренду, а значит, госкорпорация «Правительство для граждан» будет оплачивать только коммунальные услуги.  

В Алматы говорили о  достижениях за 85 лет  академии  пограничной службы КНБ страны. Сегодня  студентами и магистрантами этого учебного заведения кроме казахстанцев являются также граждане  Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана. За столько долгий срок академия подготовила десятки тысяч офицеров, из них 4 тысячи это выпускники в годы независимости РК. Около 300 человек  стали генералами и живут в СНГ. 

В городском краеведческом музее Темиртау объявили конкурс необычных новогодних подарков и упаковки.  Своими идеями поделились около 100 человек.  Оказалось приятным подарком может стать что угодно, важно - правильно его подать.  К примеру, Деда мороза можно поселить в банке, а елку установить в обыкновенной лампе. Были и подарки с историей. К примеру, коллекция фантиков от конфет – главному новогоднему подарку советских детей.  Для тех, кто еще с подарком не определился, тут же провели мастер-классы. Художники учили, как гостинцы можно оригинально оформить.  

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