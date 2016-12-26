USD/KZT 332,91
EUR/KZT 342,70
RUB/KZT 5,42
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Подведены итоги проекта «Достойный гражданин Казахстана»

  • 26.12.2016 21:00
Подведены итоги проекта «Достойный гражданин Казахстана»

Неожиданные сюрпризы перед Новым годом получили и участники проекта «Достойный гражданин Казахстана». С 15 ноября жители страны с помощью интернет-голосования выбирали своего героя нашего времени.

В их числе обычные люди, совершившие необычные и героические поступки. Но выявить одного победителя в итоге не удалось. Первое место разделили  - добропорядочный семьянин Мурат Кабылбаев, усыновивший 10 приемных детей, и соцработник Марина Чейшвили, помогающая людям бороться с раком. Им организаторы конкурса подарили двухкомнатные квартиры в Астане. Другим, не менее достойным гражданам страны, вручат по полмиллиона тенге.

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
Теги
Наверх

Подписка на новости

Популярные новости

Лента новостей

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

 

яндекс.ћетрика

    

© 2016 Агентство «Хабар». Все права защищены.