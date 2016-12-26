Подведены итоги проекта «Достойный гражданин Казахстана»

Неожиданные сюрпризы перед Новым годом получили и участники проекта «Достойный гражданин Казахстана». С 15 ноября жители страны с помощью интернет-голосования выбирали своего героя нашего времени.

В их числе обычные люди, совершившие необычные и героические поступки. Но выявить одного победителя в итоге не удалось. Первое место разделили - добропорядочный семьянин Мурат Кабылбаев, усыновивший 10 приемных детей, и соцработник Марина Чейшвили, помогающая людям бороться с раком. Им организаторы конкурса подарили двухкомнатные квартиры в Астане. Другим, не менее достойным гражданам страны, вручат по полмиллиона тенге.

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