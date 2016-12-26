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Спортсмены открывают банковские счета на воспитанников детских домов

  • 26.12.2016 23:30
Спортсмены открывают банковские счета на воспитанников детских домов

Вслед за Василием Левитом образовательный депозит на воспитанника детдома сегодня открыл Илья Ильин. Сумму первоначального взноса каждый выбирает сам. И в большинстве случаев она остается тайной. 

Планируется, что эти деньги пойдут на обучение учащегося в вузе. Если же воспитанник выиграет грант, то по достижению двадцатитрехлетнего возраста он сможет потратить накопленную сумму по своему усмотрению. Например, купить автомобиль, сыграть свадьбу или же вложить первоначальный взнос на жилье. Подопечным Ильи Ильина стал тринадцатилетний школьник из  Астаны. Как заверил тяжелоатлет, он не перестанет следить за судьбой мальчика и продолжит начислять средства на банковский счет Владимира.

Илья Ильин, тяжелоатлет 

- Мы можем, что дать? Ну, какие-то данные можем показать своими результатами, конечно, физические. Материально надо как-то помогать детям, которым необходимо это, которые стремятся к каким-то победам, каким-то вершинам. Мы можем это сделать. Почему бы нет? Поэтому я решил, что нужно это сделать.

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