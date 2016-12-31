В Костанайской области впервые встретились все четыре героя труда

Герой Социалистического Труда Камшат Доненбаева Среди них легендарная Камшат Доненбаева – первая в Казахстане женщина, которая в целинные годы села за руль трактора.

Героиня социалистического труда получила сразу две награды – медаль к юбилею Независимости и в честь 80-летия региона. В церемонии приняли участие кавалеры «Қазақстанның Еңбек Epi» Сайран Буканов, Борис Князев и Алмат Турсунов. Все трое – аграрии-зерновики. Герои труда отметили, что Камшат Байгазиновна всегда была для них примером в работе. Помимо медалей и цветов, Камшат Доненбаевой вручили миллион тенге на новоселье. Накануне вся ее семья переехала в новый дом.

Камшат Доненбаева, Герой Социалистического Труда

- Поздравляю всех наших казахстанцев! Огромное спасибо нашему Первому Президенту Нурсултану Абишевичу. Благодаря ему, конечно, достигли многого. Самое главное – мир в Казахстане, благополучие, достаток.

Источник: Хабар24

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