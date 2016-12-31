USD/KZT 332,94
EUR/KZT 348,50
RUB/KZT 5,53
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

В Костанайской области впервые встретились все четыре героя труда

  • 31.12.2016 16:36
В Костанайской области впервые встретились все четыре героя труда

Герой Социалистического Труда Камшат Доненбаева Среди них легендарная Камшат Доненбаева – первая в Казахстане женщина, которая в целинные годы села за руль трактора.

Героиня социалистического труда получила сразу две награды – медаль к юбилею Независимости и в честь 80-летия региона. В церемонии приняли участие кавалеры «Қазақстанның Еңбек Epi» Сайран Буканов, Борис Князев и Алмат Турсунов. Все трое – аграрии-зерновики. Герои труда отметили, что Камшат Байгазиновна всегда была для них примером в работе. Помимо медалей и цветов, Камшат Доненбаевой вручили миллион тенге на новоселье. Накануне вся ее семья переехала в новый дом. 

Камшат Доненбаева, Герой Социалистического Труда

- Поздравляю всех наших казахстанцев! Огромное спасибо нашему Первому Президенту Нурсултану Абишевичу. Благодаря ему, конечно, достигли многого. Самое главное – мир в Казахстане, благополучие, достаток. 

Источник: Хабар24

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
Теги

Читайте также:

В Костанайской области газ пришел под Новый год
В Костанайской области начали делать уникальные операции на сердце
Жители Костанайский области гордятся достижениями Независимости страны
Наверх

Подписка на новости

Популярные новости

Лента новостей

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

 

яндекс.ћетрика

    

© 2016 Агентство «Хабар». Все права защищены.