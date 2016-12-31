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В Акмолинской области нашли потерявшегося в пургу человека

  • 31.12.2016 17:27
В Акмолинской области нашли потерявшегося в пургу человека

31 декабря в 10 часов 45 минут в дежурную часть департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области поступило телефонное сообщение о том, что 30 декабря 2016 года вышел из села Новоалександровка Атбасарского района Акмолинской области и ушел пешком в село Большой Мойнак   Валерий Храпичев  и не вернулся. 

Были  приняты меры по организации поисково-спасательных работ. В 11 часов для поиска мужчины направили  гусеничный транспортный  тягач – болотоход СПЧ-4 Атбасарского района и Нива – Марш ПЧ-13 Жаксынского района ДЧС. Одновременно до мужчины пытались дозвониться  по сотовому телефону. 

Мужчина пробыл на холоде целую ночь. Приблизительно в 12 часов после нескольких  попыток до него дозвонились, что помогло установить более точные координаты нахождения мужчины и скоординировать действия спасательных подразделений. 

Во время разговора  оперативный дежурный подполковник гражданской защиты Олег Малюк дал рекомендации Храпичеву , по правилам поведения в зимних условиях, сохранению заряда сотового телефона, а также было предложено оказание психологической помощи, от которой он отказался.

К слову, мужчина, пока к нему шла помощь, не растерялся,  организовал себе место для ночлежки, соорудив укрытие, стараясь сохранить тепло. К счастью, он вышел из дома с полной зарядкой сотового телефона, что помогло спасателям связаться с потерявшимся, при себе имел спички. 

Около часа дня 50 Храпичева В.Юнашли и  доставили в центральную районную больницу г.Атбасар. 

Состояние мужчины удовлетворительное, незначительное переохлаждение. От госпитализации отказался, в данное время находится дома.

Автор: Сауле Кусаинова

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