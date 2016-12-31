В Акмолинской области нашли потерявшегося в пургу человека

31 декабря в 10 часов 45 минут в дежурную часть департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области поступило телефонное сообщение о том, что 30 декабря 2016 года вышел из села Новоалександровка Атбасарского района Акмолинской области и ушел пешком в село Большой Мойнак Валерий Храпичев и не вернулся.

Были приняты меры по организации поисково-спасательных работ. В 11 часов для поиска мужчины направили гусеничный транспортный тягач – болотоход СПЧ-4 Атбасарского района и Нива – Марш ПЧ-13 Жаксынского района ДЧС. Одновременно до мужчины пытались дозвониться по сотовому телефону.

Мужчина пробыл на холоде целую ночь. Приблизительно в 12 часов после нескольких попыток до него дозвонились, что помогло установить более точные координаты нахождения мужчины и скоординировать действия спасательных подразделений.

Во время разговора оперативный дежурный подполковник гражданской защиты Олег Малюк дал рекомендации Храпичеву , по правилам поведения в зимних условиях, сохранению заряда сотового телефона, а также было предложено оказание психологической помощи, от которой он отказался.

К слову, мужчина, пока к нему шла помощь, не растерялся, организовал себе место для ночлежки, соорудив укрытие, стараясь сохранить тепло. К счастью, он вышел из дома с полной зарядкой сотового телефона, что помогло спасателям связаться с потерявшимся, при себе имел спички.

Около часа дня 50 Храпичева В.Юнашли и доставили в центральную районную больницу г.Атбасар.

Состояние мужчины удовлетворительное, незначительное переохлаждение. От госпитализации отказался, в данное время находится дома.

Автор: Сауле Кусаинова