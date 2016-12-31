В новогодние праздники коммунальные службы столицы работают в круглосуточном режиме

Во время праздников коммунальные службы будут работать без отдыха.

Так, на предприятии «Астана су арнасы», помимо круглосуточных дежурств, будут созданы дополнительные бригады. Как сообщили в компании, работают все службы без исключения. В случае аварийных ситуаций можно будет связаться с диспетчерской службой в любое время суток.

А вот рабочие «Астана-Тазалык» в период новогодних праздников выходят на очистку городских территорий в две смены. Подметальные, уборочные машины и техника по вывозу снега работают в круглосуточном режиме. Дорожные рабочие выйдут на санитарную очистку скверов и тротуаров с 6:00 до 15:00. Также на подмогу задействуют дополнительные бригады дежурных.

Сотрудники «Астана-Тазарту» 31 декабря работают до 22 часов, а 1 января уборка мусора начнется в 5 утра. В остальные дни работают как обычно.

На усиленный режим несения службы с 31 декабря по 4 января, а также с 7 по 8 января переводится личный состав Департамента внутренних дел Астаны. 1500 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии МВД РК выйдут на охрану общественного порядка.

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