Итоги уходящего года подвели в Южном Казахстане. В Шымкенте чествовали лучших профессионалов региона. 52 номинации вручены представителям самых разных отраслей. Отмечены как отдельные работники, так и целые трудовые коллективы.

К слову, местные предприятия в текущем году произвели продукцию на сумму более 710 млрд тенге. Около 100 млрд из них - заводы и фабрики, запущенные в рамках программы индустриализации. В регионе создано 11 индустриальных зон, в которых открыты производства - начиная от выпуска пищевой продукции до машиностроительных заводов. По росту экономики область заняла 4 место в стране.

Валихан Ахметов, директор ТОО «Karlskrona LC AB»

- Следующий 2017 год основная задача нашей компании - это работа с кадрами. В этом году, в 2016-м, мы начали работать с ЮКГУ, с кафедрой машиностроения по дуальной системе образования. И вот буквально, начиная с 9 января, мы будем обучать наших сотрудников и в том числе выпускников ЮКГУ по специальности «Металлургия» - это формовщики, литейщики.

Рустам Байгарин, производственный директор АО «Химфарм»

- В этом году мы запустили 2 линии по производству антибиотиков различных групп, и на следующий год мы тоже имеем огромные планы по запуску новых таблеточных производств, по запуску не нестерильных растворов.

Источник: Хабар24

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