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Ксения Сон стала победителем конкурса на лучшее поздравление с Новым годом

  • 31.12.2016 22:23
Ксения Сон стала победителем конкурса на лучшее поздравление с Новым годом

Создателем самого яркого видеопоздравления с Новым годом признана жительница Астаны Ксения Сон по итогам конкурса, проводимого акиматом столицы. Сегодня в ТРЦ «Хан Шатыр» состоялось награждение победителя. Главный приз - iPhone 7 - Ксении вручил Аяз Ата.

«Идея поздравить казахстанцев с Новым годом родилась еще в ноябре, хотелось выразить любовь к родному Казахстану, благодарность нашему Президенту. Мы живем в прекрасной стране и этим очень гордимся. Я написала слова песни, сняли клип, и до начала конкурса мы его выложили в YouTube», - рассказывает Ксения Сон. 

Когда объявили конкурс, Ксения решила принять в нем участие. И среди 80 участников ее клип признали лучшим. 

«Конкурс вызвал широкий резонанс. Поступило очень много заявок. Участники включили всю свою фантазию. Этот сюжет зацепил тем, что здесь поют дети, поздравление идет и на казахском, и на русском языках. Очень яркое и позитивное», - отметил руководитель Управления по вопросам молодежной политики Асхат Оралов, добавив, что подобные конкурсы среди жителей будут проводиться и впредь.

Напомним, состязание проводилось от имени Аяз Ата (Деда Мороза) на официальной странице в «Инстаграм» (ayazata_official), в нем могли принять участие желающие всех возрастов и из всех городов Казахстана.

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