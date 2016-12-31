USD/KZT 332,94
EUR/KZT 348,50
RUB/KZT 5,53
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

С Новым 2017 годом!

  • 01.01.2017 00:00
С Новым 2017 годом!

Телеканал Хабар поздравляет всех казахстанцев с Новым годом! Желаем вам в новом 2017 году счастья, здоровья и благополучия! Пусть этот год будет полон важных событий, пусть Вам всегда сопутствует удача во всех начинаниях, мира и достатка ВАМ и вашим семьям! 

Теги

Читайте также:

Ксения Сон стала победителем конкурса на лучшее поздравление с Новым годом
Лучших Деда Мороза и Снегурочку выбирают в Актобе
Новогодний эфир «Хабара» полон сюрпризов и приятных неожиданностей
Наверх

Подписка на новости

Популярные новости

Лента новостей

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

 

яндекс.ћетрика

    

© 2016 Агентство «Хабар». Все права защищены.