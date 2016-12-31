С Новым 2017 годом!

Телеканал Хабар поздравляет всех казахстанцев с Новым годом! Желаем вам в новом 2017 году счастья, здоровья и благополучия! Пусть этот год будет полон важных событий, пусть Вам всегда сопутствует удача во всех начинаниях, мира и достатка ВАМ и вашим семьям!