Открыт фонд помощи пострадавшим в Шахане

Сегодня у всех желающих появилась возможность помочь пострадавшим жителям поселка Шахан. Для этого зарегистрирован специальный благотворительный «Фонд помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в поселке Шахан города Шахтинска».

Средства можно перечислить на банковский счет этого фонда:

Карагандинский филиал АО «Цеснабанк»

БИН/ИИН: 170140001103

Cчет KZT KZ58998HTB0000352677

Код КБЕ 18

Реквизиты банка

БИК TSESKZKA

Адрес: 100019, г. Караганда, ул. Чкалова 7/4

БИН Банка : 040541008233

Ранее стало известно, что депутаты Мажилиса Парламента РК направят однодневный заработок семьям пострадавших при обрушении.

Напомним, трагедия произошла в поселке Шахан Карагандинской области вечером 1 января. В результате обрушения многоквартирного жилого подъезда погибли девять человек, в том числе малолетние дети.

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