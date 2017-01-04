Открыт фонд помощи пострадавшим в Шахане

Средства можно перечислить на банковский счет этого фонда:
Карагандинский филиал АО «Цеснабанк»
БИН/ИИН: 170140001103
Cчет KZT KZ58998HTB0000352677
Код КБЕ 18
Реквизиты банка
БИК TSESKZKA
Адрес: 100019, г. Караганда, ул. Чкалова 7/4
БИН Банка : 040541008233
Ранее стало известно, что депутаты Мажилиса Парламента РК направят однодневный заработок семьям пострадавших при обрушении.
Напомним, трагедия произошла в поселке Шахан Карагандинской области вечером 1 января. В результате обрушения многоквартирного жилого подъезда погибли девять человек, в том числе малолетние дети.Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter