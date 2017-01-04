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В МИД РК назвали приоритеты страны в Совбезе ООН

  • 04.01.2017 20:31
В МИД РК назвали приоритеты страны в Совбезе ООН

Урегулирование конфликтов, в том числе сирийского, в списке приоритетов, которые озвучил Казахстан в ходе первого заседания Совета Безопасности ООН. Оно прошло в закрытом режиме.

Завтра в Совбезе пройдет еще одна встреча с участием Казахстана. На ней уже предметно обсудят химическое оружие в Сирии и гуманитарную ситуацию в Ираке. Казахстан на этой встрече будет представлять уже Кайрат Умаров. Указом президента он сегодня назначен на должность постоянного представителя нашей страны при ООН. Прежде он работал послом в США. 10 января  в Совбезе выступит также министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. В этот день пройдут открытые дебаты о предотвращении конфликтов.

Ануар Жайнаков, пресс-секретарь МИД РК 

- Вчера Казахстан на правах непостоянного члена Совбеза ООН принял участие в первом заседании в 2017 году. На заседании представителем были озвучены приоритетные для Казахстана вопросы. В том числе превентивная дипломатия и укрепление мер доверия, нераспространение, урегулирование конфликтов и противодействие международному терроризму.

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