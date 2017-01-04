Уцелевшая часть дома в поселке Шахан пригодна для жилья

Депутаты нижней палаты Парламента Казахстана перечислят однодневный заработок в помощь пострадавшим в поселке Шахан. Сегодня зарегистрирован специальный фонд помощи пострадавшим и открыт банковский счет, на который перечислить помощь могут все желающие.

Реквизиты вы можете посмотреть на нашем официальном сайте. Тем временем в поселке Шахан сегодня прощались с шестью погибшими под завалами обрушившегося подъезда. Свои соболезнования семьям выразил глава региона и пообещал выделить по миллиону семьям погибших и по 500 тысяч пострадавшим. Состояние двух человек, 11-летней девочки и 32-летнего мужчины, которых из под завалов извлекли спасатели, медики по-прежнему называют стабильно тяжелым. Но из реанимации их уже перевели в обычные палаты. Выяснением точных причин взрыва отопительного котла сейчас занимаются криминалисты. Ситуацию мог бы прояснить кочегар, но его местонахождение пока не известно. Тем временем эксперты завершили визуальный осмотр дома, и считают, что уцелевшие 3 подъезда вполне пригодны для жилья. Так что возведение новой котельной начнется уже завтра и завершится в ближайшие дни.

Сержан Аймаков, аким г. Шахтинска

- Мы котельную сегодня восстановим. Она будет в контейнере, это будет модульная котельная, она не будет в подвале, рядом с домом поставим, отдельно стоящая модульная котельная, ну, в течение 4-5 дней мы ее установим. Сегодня ее устанавливают.

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