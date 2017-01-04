Останавливать рукой авто сотрудники ДПП могут только в крайних случаях

И еще одно новшество, которое наделало много шума. С начала нового года дорожные полицейские лишились жезлов, что вызвало немало вопросов у автолюбителей. Мой коллега Асхат Ниязов выяснил, как теперь регулируют движение на дорогах.

Жезлы дорожных полицейских вот уже четыре дня как часть истории. Но судя по всему привыкнуть к этому нововведению труднее не столько самим регулировщикам движения, сколько автомобилистам.

Этот ролик родом из социальных сетей. На кадрах водители не останавливаются на поднятую руку без жезла.

И это не единичный случай за эти дни. Отсутствие жезла в руках ДПС может создать проблемы в первую очередь для самих водителей, считает депутат Мажилиса Айкын Конуров.

Айкын Конуров, Депутат Мажилиса Парламента РК

- Для многих граждан стало непонятным, зачем отменили жезлы. Я, как и многие, против. В сумерки и темное время суток, при подъезде к нерегулируемому перекрестку в час пик, понять обстановку можно только по светящемуся жезлу регулировщика. Отсутствие жезла, по моему мнению, создаст проблемы водителям.

Чем вообще эти самые жезлы помешали? Уже который день мучают журналисты сотрудников МВД.

Еркин Мусилимов, заместитель начальника управления КАП МВД РК

- Они не помешали. Мы, принимая другие методы, например, с запада - Европы, США и в других странах перешли на метод патрулирования.

Патрулирование – это современный метод. Сегодня в городах Казахстана управление дорожным движением осуществляется с помощью новых технологий. Нарушения ПДД фиксируют в центре оперативного управления. Оттуда информацию о нарушителях передают в ближайшую патрульную машину.

То есть нужды в «волшебной палочке» собственно и нет. С помощью руки останавливать могут, но только в крайних случаях, например при оперативно-розыскных мероприятиях. При этом водители обязаны остановится. А вот если остановили рукой без причины, автолюбители вправе пожаловаться на сотрудника. Либо по телефону 102, либо через тот же «Фейсбук».

Как это уже успели сделать в отношении Актюбинских полицейских.

На постах ДПС при необходимости останавливать будут при помощи светофоров и шлагбаумов. Знаки регулировщика остаются прежними, только уже без жезла.

Авторы: Асхат Ниязов, Мейрамбек Ахмаханов, Бахтияр Рзаев

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