В Павлодаре полицейская служба подвела итоги первого года работы

Их компетенцию и значимость уже оценили. Первые итоги своей работы подводит местная полиция. Созданная ровно год назад новая правоохранительная структура за это время достигла хороших результатов, однако, как выяснилось, нерешенных проблем пока тоже достаточно.

В первую очередь это кадровый вопрос, в полиции большой дефицит сотрудников. О работе местных полицейских на примере Павлодарской области в материале Салауата Темирболат-улы.

Салауат Темирболат-улы, корреспондент

- За год в Павлодарском Прииртышье удалось достичь существенного улучшения криминогенной обстановки. Статистика говорит о значительном снижении уличных преступлений и правонарушений. А вот по отдельным видам, как например, семейно-бытовым, напротив допущен рост. Причины и промахи полицейским еще предстоит проанализировать.

Юрий Колесников первый в Казахстане кому поручили возглавить новую правоохранительную структуру. Именно в Павлодаре в свое время в пилотном режиме апробировали этот формат работы. Изменения на лицо – главным образом удалось добиться большего доверия населения к людям в форме, а еще через общественные советы найти точечные подходы к решению возникающих вопросов. В Павлодаре в канун Нового года решили и жилищный вопрос сотрудников местной полиции, они получили новое семейное общежитие на 110 квартир. Бюджет закупил 68 служебных автомашин.

Юрий Колесников, начальник полицейской службы Павлодарской области

– Существенным достижением местных полицейских можно считать стабильное снижение преступности в общественных местах на 18% и на улицах на 20%. В разрезе Республики наша область по снижению общей преступности находится на 3 месте.

Вместе с тем нерешенные вопросы тоже остаются. К примеру, некоторые акимы на местах до сих пор не наладили должного сотрудничества с местной полицией. Другой вопрос - статус самой полицейской службы, которая до сих пор находится в полном подчинении ДВД. Сегодня павлодарские прокуроры озвучили несколько новых инициатив, которые требуют внесения изменений в законодательство.

Манап Кубенов, депутат Сената Парламента РК

– Мы рассмотрим эти предложения, если считаем, что это соответствует интересам нашего общества.

Работа местной полицейской службы получила хорошую оценку. Акимат области намерен продолжить курс по улучшению материально-технической базы местной полиции. Сегодня в первый рабочий день нового года полицейским торжественно передали новое 4-х этажное отдельное здание.

Авторы: Салауат Темирболат-улы, Марат Игликов и Алексей Омельницкий

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