В Павлодаре полицейская служба подвела итоги первого года работы

В первую очередь это кадровый вопрос, в полиции большой дефицит сотрудников. О работе местных полицейских на примере Павлодарской области в материале Салауата Темирболат-улы.
Салауат Темирболат-улы, корреспондент
- За год в Павлодарском Прииртышье удалось достичь существенного улучшения криминогенной обстановки. Статистика говорит о значительном снижении уличных преступлений и правонарушений. А вот по отдельным видам, как например, семейно-бытовым, напротив допущен рост. Причины и промахи полицейским еще предстоит проанализировать.
Юрий Колесников первый в Казахстане кому поручили возглавить новую правоохранительную структуру. Именно в Павлодаре в свое время в пилотном режиме апробировали этот формат работы. Изменения на лицо – главным образом удалось добиться большего доверия населения к людям в форме, а еще через общественные советы найти точечные подходы к решению возникающих вопросов. В Павлодаре в канун Нового года решили и жилищный вопрос сотрудников местной полиции, они получили новое семейное общежитие на 110 квартир. Бюджет закупил 68 служебных автомашин.
Юрий Колесников, начальник полицейской службы Павлодарской области
– Существенным достижением местных полицейских можно считать стабильное снижение преступности в общественных местах на 18% и на улицах на 20%. В разрезе Республики наша область по снижению общей преступности находится на 3 месте.
Вместе с тем нерешенные вопросы тоже остаются. К примеру, некоторые акимы на местах до сих пор не наладили должного сотрудничества с местной полицией. Другой вопрос - статус самой полицейской службы, которая до сих пор находится в полном подчинении ДВД. Сегодня павлодарские прокуроры озвучили несколько новых инициатив, которые требуют внесения изменений в законодательство.
Манап Кубенов, депутат Сената Парламента РК
– Мы рассмотрим эти предложения, если считаем, что это соответствует интересам нашего общества.
Работа местной полицейской службы получила хорошую оценку. Акимат области намерен продолжить курс по улучшению материально-технической базы местной полиции. Сегодня в первый рабочий день нового года полицейским торжественно передали новое 4-х этажное отдельное здание.
Авторы: Салауат Темирболат-улы, Марат Игликов и Алексей ОмельницкийНашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter