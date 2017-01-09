Автоперевозчики Усть-Каменогорска просят повысить стоимость проезда

Почти на 35 процентов может подорожать стоимость проезда на востоке страны. Перевозчики Усть-Каменогорска намерены увеличить цену одной поездки с 75 тенге до 90.

Таким образом предприниматели рассчитывают обновить свой автопарк. Сейчас обоснованность заявки рассматривают депутаты, экономисты и общественники.

Вячеслав Ветлугин, корреспондент

- Действующий тариф в 75 тенге больше не устраивает автоперевозчиков Усть-Каменогорска. Возить пассажиров местные автопарки намерены за 90 тенге и не ниже. Возможное повышение расценок транспортники связывают с увеличением стоимости горюче-смазочных материалов и запчастей. Тем более что потребность в них все больше - 60 процентов автобусов практически исчерпали ресурс. Может быть, потому и курсируют они с явным отставанием от графика.

В Усть-Каменогорске - народ закаленный. Автобус опаздывает, а люди терпеливо ждут его на морозе.

Елена Полянцева, специалист центра экологической безопасности Усть-Каменогорска

- Только за 7 месяцев 2016 года было зарегистрировано более 2 тысяч нарушений, то есть на пассажирских автотранспортных средствах нарушения технического состояния и превышения норм выбросов газов.

Затраты на обновление автопарка перевозчики прописали в новом тарифе. В этом году они рассчитывают заменить 33 автобуса. Содержать старую технику транспортным предприятиям больше не выгодно.

Ринат Бутажанов, заместитель руководителя отдела экономики и бюджетного планирования Усть-Каменогорска

- Затраты увеличились по всем статьям - это расходы на топливо, резину и запчасти. В 2014 году были увеличены тарифы, действуют они до сих пор, с этого момента инфляция выросла на 20 процента.

Менять тариф исключительно в пользу автопарков не будут. Пенсионеры и студенты останутся при положенных им льготах. Таковы условия компромисса между перевозчиками, акиматом и советом общественности.

Станислав каримов, председатель совета общественности Усть-Каменогорска

- Для студентов планируем 50-процентную скидку на проездные билеты, эти деньги заложены и сейчас в рамках бюджета будет увеличена эта сумма.

Если тариф пересмотрят, то он может стать одним из самых высоких в республике. В Актобе, Петропавловске, Талдыкоргане и Таразе цена на билет не меняется уже несколько лет.

Самый низкий тариф на сегодня в Таразе - 55 тенге. Самый высокий в Астане - 90. Чуть меньше проезд стоит в Алматы, Атырау и Караганде - 80 тенге. Средняя цена по стране - в Петропавловске, Павлодаре и Шымкенте - 65-70 тенге. В Костанае, Уральске и Кокшетау проезд в общественном транспорте стоит 60 тенге.

Автор: Вячеслав Ветлугин, оператор: Дмитрий Пыхтин

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