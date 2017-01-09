Программа «Еңбек» охватит 94 тысячи казахстанцев в 2017 году

К безработным казахстанцам с этого года будут приходить прямо домой и агитировать стать участниками новой госпрограммы продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек».

Программа поможет жителям страны бесплатно получить профессию и начать или продолжить свой трудовой путь. Дамир Абуов на связи из аналитического центра. Он сегодня внимательно изучал рынок труда и готов поделиться подробностями.

- Дамир, какие профессии сегодня больше всего востребованы в стране?

Дамир Абуов, корреспондент

- Если бы не телевидение, то, скорее всего, выбрал техническую специальность. А все потому, что потребность в сварщиках, электриках, крановщиках нынче очень большая. Да и заработная плата у знающего специалиста соответствующая.

И говоря о новой программе «Еңбек» скажу, что, по сути, это своего рода продолжение «Дорожной карты занятости». Отличие разве что в названии. Ожидается, что только в этом году новую профессию освоят около 100 тысяч безработных.

Рауза Ширгатова, руководитель управления партнерства и международного развития МОН РК

- Эта программа предусматривает два вида поддержки. Первая касается подготовки кадров с ТиПО, вторая мера - это краткосрочное обучение. Первая мера, в ней могут участвовать лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, выпускники школ, не имеющие квалификации, из неблагополучных семей, дети-сироты, с интернатных организаций. Что касается краткосрочного обучения, здесь могут участвовать самозанятые, безработные независимо от регистрации в центрах занятости.

Добавлю, что обучение будет вестись абсолютно бесплатно, как и прежде в колледжах страны. И чтобы люди не думали во время учебы о бытовых проблемах, государство вдобавок обеспечит их горячим питанием, поможет с оплатой проезда и будет выплачивать стипендию. А иногородним предоставляется общежитие. Судя по очередям в столичном центре занятости трудиться сегодня желает и стар, и млад. По мнению главы центра Олжаса Омара, новая госпрограмма еще получит широкую популярность.

Олжас Омар, директор центра занятости акимата Астаны

- Допустим, на сегодняшний день около 5 тысяч вакансий у нас есть в центре занятости. Это от тысячи работодателей города. Здесь строительный сектор в основном преобладает и сфера обслуживания. Львиную долю они берут.

Требования у современного работодателя достаточно высокие. Сегодня тем же строительным компаниями нужны специалисты, умеющие работать, в первую очередь, головой.

Нурсултан Алиев, мастер строительной компании

- Знание и управление техникой - этого не достаточно, нам нужно быстрое устранение неполадок. То есть нужны специалисты, которые смогут сделать диагностику, в кратчайшие сроки выявить причину и незамедлительно устранить ее.

Для подготовки таких кадров государство будет ежегодно выделять 73 миллиардов тенге. Ожидается, что все эти меры помогут снизить уровень безработицы до 4,8 процентов.

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