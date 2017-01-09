50 туркомпаний подписали соглашение с фондом страхования

Средства из резервного туристического фонда для возвращения казахстанцев на родину использованы не будут.

Напомним, с прошлого года туристам, покупающим заграничный турпакет, выдается специальный туркод. С его помощью соотечественники могут вернуться домой, если их туроператор обанкротился и не может оплатить перелет.

По словам председателя фонда «Туристік Қамқор» Инны Рей, среди застрявших в Стамбуле и на острове Самуи застрахованных фондом казахстанцев нет. Отметим, участниками туристического фонда обязаны становиться все туроператоры Казахстана.

На сегодняшний день соответствующее соглашение подписали 50 компаний, еще 70 находятся на стадии подписания.

Инна Рей, председатель фонда «Туристік Қамқор»

- Мы защищаем только тогда, когда туроператоры не могут выполнять свои обязанности. В случае погодных явлений, если рейс выполняется регулярным образом, то действуют законы, которые никто не отменял в авиации. Как правило, перевозчик, откладывая рейсы, предлагает варианты - либо перенести вылеты, либо вылететь позже.

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