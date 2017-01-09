Глава КТЖ поручил предусмотреть зимой дополнительные пассажирские поезда

К слову, здесь могут похвастать и стабильностью перевозок пассажиров, несмотря даже на капризы природы. Непогода заставила понервничать в новогодние праздники изрядное количество людей. Из-за переметов на дорогах в снежном плену оказались десятки людей, еще больше не смогли во время добраться до пункта назначения и все по причине той же непогоды. В отличие от других видов транспорта, КТЖ обеспечило бесперебойную перевозку пассажиров даже в сложных погодных условиях.

В минувшем декабре больше 150 раз закрывали автомобильные трассы республиканского значения, но железнодорожное сообщение не прекращалось. Поезда были порой единственным способом увидеть в праздники родных или, например, уехать в важную командировку. От снега за зиму было очищено больше 80 тысяч километров пути.

Нурдаулет Килыбай, президент АО «Пассажирские перевозки»

- Мы дополнительно прицепили порядка 500 вагонов в составах 44 поездов, обеспечили вывоз в декабре и январе около 1500 пассажиров сверх нормы. Все службы были переведены в усиленный режим, организовано круглосуточное дежурство.

Дежурили в эти непростые дни все: от рядовых путейцев до первых руководителей. Они сегодня и объясняли ситуацию с переполненными вагонами.

Канат Алпысбаев, президент АО «НК «Қазақстан Темір Жолы»

- Нам правильно нужно вести соответствующий диалог с пассажирами, как это складывается, допустим, при подсаживании людей на маршрут. Нужно объяснять, что это вызвано чрезвычайными ситуациями, что просто нужно нам обеспечить вывоз людей с тех или иных станций и соответственно обеспечить их мобильность.

По итогам совещания помимо всего прочего Канат Алпысбаев поручил в зимнее время организовать дополнительные пассажирские маршруты на тех направлениях, где имеется так называемая «пассажиронапряженность».

Автор: Асхат Ниязов, оператор: Мейрамбек Ахмаханов

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