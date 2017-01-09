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В Акмолинской области замерзают жители села Зеленый Бор

  • 09.01.2017 22:40
В Акмолинской области замерзают жители села Зеленый Бор

В Акмолинской области замерзает село. Дома населенного пункта подключены к системе центрального теплоснабжения, но жители вынуждены топить в квартирах печи.

Представители местной котельной уверяют, что все параметры в норме, в акимате же сетуют на изношенные коммунальные сети. 

Каиргельды Мусин, руководитель жилищной инспекции Бурабайского района

- Необходимо провести ремонт тепловых сетей, реконструкцию, где-то капитальный ремонт. Для чего необходимо более 25 миллионов тенге и соответственно поменять, поставить более мощный трансформатор по мощности для электроэнергии. 

Еще одна коммунальная авария уже в главном городе Акмолинской области. В Кокшетау затопило центральные улицы. Авария на водоводе случилась сегодня в час дня, на место тут же выехали все коммунальные службы. Сейчас идет откачка воды. Вопрос ее подвоза горожанам уже решен. В остальной части города с водоснабжением проблем нет.

Ермек Карагаев, руководитель отдела ЖКХ города Кокшетау 

- Причину аварии установить не удалось, ведутся мероприятия по сбросу воды, откачке. После того, как оставшуюся воду откачаем, будет возможность установить причину аварии. На данный момент мобилизованы порядка 40 единиц спецтехники, работы ведутся по улицам, по городу разгоняем воду, чтобы не сказалось на жизнедеятельности горожан.

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