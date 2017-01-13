В минэнерго назвали причины повышения цен на бензин

В частности, прямые ответы на поставленные владельцам АЗС вопросы с удовольствием выслушали бы казахстанские автомобилисты. Сегодня в республике подорожал бензин. Традиционно владельцы транспорта новость встретили недоуменно-обреченно. По-своему традиционно же повышение цен разъяснили и ответственные государственные органы, и собственники заправочных комплексов.

Цена на самую ходовую марку бензина АИ-92, например, в Шымкенте за последние 2 дня выросла в среднем на 5-6 тенге. И сегодня его литр обходится автолюбителям от 137 до 139 тенге. В условиях рыночной экономики продавцы сами устанавливают стоимость и распределяют запасы по собственному усмотрению.

Кайыпбек Камбаров, председатель ассоциации юридических лиц «Жаңар жағармай»

- Наши ресурсодержатели принимают уже меры, они хотят привести к тому, что до выхода закона оборот нефтепродуктов хотят, чтобы только развивался крупный бизнес или там аффилированные компании, крупный бизнес. На сегодняшний день нет такого учета, прозрачности, это приводит к сговору, нет учета, естественно повышаются цены. Самое главное - влияет на конкурентоспособность, нет добросовестной конкуренции.

Однако это всего лишь мнение. Официальный же комментарий мы получили в Астане, где ситуация с бензином и вовсе непонятная, где-то цена даже ниже чем раньше, а где-то тоже повысилась.

Аскар Джалдинов, руководитель пресс-службы министерства энергетики РК

- Рынок Казахстана на 30 процентов зависит от российского рынка ГСМ. Сегодня из-за того, что российский рубль меняется, если у нас до нового года курс российского рубля составлял 5-5,1, то сейчас российский рубль стоит 5,6 тенге за 1 рубль, соответственно это сказывается на ввозимый импорт.

Отличную модель ухода от зависимости демонстрируют на Западе Казахстана. В прошлом году здесь был реализован крупнейший проект – завод по производству моторного топлива. Его мощность - 200 тысяч тонн бензина и дизтоплива в год. Первая партия в объеме 140 тысяч тонн уже поступила на заправки региона. Сегодня литр 92-го в Уральске можно купить всего за 130 тенге. Это одна из самых низких цен на бензин по стране.

Канслу Утепкалиева, руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ ЗКО

- Они планируют выпускать 200 тысяч тонн в год нефтепродуктов. Это 114 тысяч тонн 92-го бензина и 86 тысяч тонн дизельного топлива. Когда завод по производству моторного топлива выйдет на полную проектную мощность, то область практически перестанет быть зависимой от импорта.

Остальные же казахстанские водители пока ждут открытия 4 нефтеперерабатывающего завода.

Минимальная стоимость топлива самой ходой марки на севере - 133 тенге. Но коридор цен в городах разный. Так, в Петропавловске максимальная цена бензина - 141 тенге, в Кокшетау - 145, в Костанае -140. На востоке потолок 139, минимальная стоимость - 137 тенге. В западной части страны цена практически везде одинаковая. За литр бензина водители по новым тарифам платят от 130 до 136 тенге. Максимальная стоимость горючего в Алматы - 137 тенге. В Шымкенте это минимум. Ценники на разных заправках столицы тоже разные. От 133 до 139 тенге.

А вот какую любопытную статистику приводит информационно-аналитический центр нефти и газа. Эксперты сравнили динамику розничных цен на бензин АИ- 92 в Казахстане и России за последний год. Так, разница цены в двух странах в январе 2016 года была 42 тенге. Литр топлива в нашей стране стоил 123 тенге, в соседнем государстве - 165. Сейчас разница еще больше. В январе этого года средняя цена в России - 198 тенге. А вот в Казахстане литр 92-го стоит 133 тенге 45 тиын. Но опять же следуя данным нашего собственного анализа это на сегодня минимальная цена.

Авторы: Асхат Ниязов, Наталья Цой, Асель Русалиева и Канат Абильдин

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