Программа по выкупу старых автомобилей продолжится в Казахстане

Одной из статей дохода для жителей Казахстана, владеющих старенькими транспортными средствами, может стать, собственно, это самое транспортное средство.

В республике продолжится кампания по выкупу автохлама. И собственники старья кое-где уже выстраиваются в очередь.

Эту волгу 1969 года алматинец Михаил Андреев вынужден выставить на продажу.

Михаил Андреев, автовладелец

- Надо расставаться уже, очень старая, я думаю, пора уже.

Но утилизировать ее Андрей не собирается. Говорит, жалко, ретро-автомобиль отправлять на свалку.

Впрочем, другие казахстанцы от старушек избавлялись охотно. С ноября прошлого года в пункты приема сдали почти шесть тысяч машин.

Рустам Темирбек, управляющий директор ТОО «Оператор РОП»

- Такие регионы, как Костанай, Актобе и Уральск освоили уже свою квоту и там временно прием не будет происходить. Мы утверждаем в минэнерго дополнительную квоту на 2017 год, по нашим планам с 25 января будет одобрена новая квота.

Активнее всех избавлялись от автохлама в Шымкенте, Костанае и Алматы. Где-то люди сами доталкивали груду железа до приемки, а где-то ее забирали специальные мобильные пункты.

За эту машину с мотором, дверьми и целыми стеклами должны заплатить 150 тысяч тенге. А если транспорт в таком состоянии - 48. Правда, сначала товар, а уже потом деньги.

Рустам Темирбек, управляющий директор ТОО «Оператор РОП»

- Сейчас у нас в договоре написано 10 рабочих дней, но срок мы чуть-чуть увеличим ввиду того, что мы будем осуществлять дополнительную проверку на соответствие всех документов.

Тем не менее наплыв клиентов управляющая компания ждет большой. В этом году, по прогнозам, казахстанцы сдадут около 40 тысяч автомобилей. Складировать их будут пока в регионах, а в перспективе отправлять на утилизационный завод в Карагандинскую область.

Дамир Абуов, корреспондент

- Пункт приема старых автомобилей напоминает музей ретро машин. Здесь и старая советская волга, японская мазда, и знаменитая «шестерка». Внутри салона сохранились даже ключи зажигания и магнитофон. Но выезжать на дороги на таких машинах не рекомендуется, вдруг заглохнет в потоке.

Благодаря утилизации улучшится и ситуация с экологией. Выбросы автомобилей «пенсионного возраста» ежегодно загрязняют атмосферу двумястами тысячами вредных веществ.

Эдуард Эдоков, председатель «Независимой автомобильной ассоциации»

- Вообще в Казахстане, наверное, процентов 60-70 автомобилям более 10 лет. То есть в целом казахстанский автопарк достаточно старый. Это нужно признать. И это понятно.

Купить новое авто казахстанской сборки сегодня можно, сдавая старое. Программой предусмотрена выдача скидочного сертификата на 315 тысяч тенге.

Авторы: Дамир Абуов, Алма Оразбаева и Динмухамед Каликулов

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