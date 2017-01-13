Временная регистрация не повлияет на размер коммунальных платежей

Временная регистрация не скажется на размерах коммунальных платежей и налогах на имущество. Об этом сообщила главный миграционный полицейский столицы Гульвира Доненбаева.

В миграционной полиции ДВД Астаны также уточнили, что регистрация не дает права квартиросъемщикам в дальнейшем претендовать на квадратные метры хозяина жилья. Только за первые дни временную регистрацию в ЦОНах прошли десятки тысяч казахстанцев.

Напомним, центры обслуживания населения перешли на новый график работы - 12 часов ежедневно и без перерыва на обед.

Как новые правила регистрации скажутся на стоимости аренды жилья, спросим у вице-президента ассоциации риэлторов Казахстана Ларисы Степаненко.

- Скажите, вот на примере Алматы, как временная регистрация может сказаться на стоимости аренды?

Лариса Степаненко, вице-президент ассоциации риэлторов Казахстана

- Я считаю, что вряд ли регистрация внесет изменения в цены арендного жилья. Думаю, что останется все на том же уровне. Сегодня в городе набирают рост спроса на арендное жилье рядом с метро, собственно только спрос на эту категорию жилья может предусмотреть какой-то небольшой скачек цены на арендное жилье. А в остальном рынок останется в тех же позициях.

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